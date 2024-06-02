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الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قطع المياه عن قرى شبين القناطر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن قرى (كفر شبين - الدير - الحصافة) وتوابعهم فرع شبين القناطر، وذلك لحدوث كسر مفاجئ بخط 700 مم المغذي لتلك القرى.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب في القرى المتأثرة من الانقطاع والتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.

وتابع رئيس شركة مياه القليوبية، أنه سيتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة من أعمال القطع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من صلاحية المياه للشرب.

المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مهندس مصطفى مجاهد مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه القليوبية