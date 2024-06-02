بكري يطالب الحكومة بأن تكون "عاقلة" في ملف الدعم.. والنواب يحذفها من المضبطة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف عبارة "الحكومة العاقلة" من مضبطة الجلسة، بناء على طلب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد كلمة لنائب مصطفى بكري، والذي اعترض على زيادة سعر رغيف الخبز، قائلا: كان الممكن توفير هذا المبلغ من أي بند آخر، منعا للاحتقان في الشارع.

ويعقد مجلس النواب، بمقره في العاصمة الإدارية، جلسة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وشدد بكري، على ضرورة أن تكون الحكومة عاقلة في التعامل مع ملف الدعم، لاسيما في ظل الجهود العظيمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عملية التطور والبناء.

وانتقد بكري، توجه الحكومة لتقليل الدعم، وآخرها ما حدث في رغيف الخبز، مطالبا بأن تراعي الحكومة حالة الاحتقان في الشارع.

من جانبه اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على مصطلح الحكومة العاقلة، مطالبا بالحذف من المضبطة.

وعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأمر للتصويت على القاعة، وتمت الموافقة على حذف الكلمة من المضبطة.