أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أنشطة ومؤشرات إدارة الصحة المهنية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة بوسي البدراوي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية خلال إبريل الماضى والتى تضمنت المرور على 431 ورشة ومصنع بنطاق المحافظة، و رصد 316 حالة تسمم كيماوي بالمبيدات.

رصد 316 حالة تسمم كيماوي بسبب الفاكهة فى الدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن جولات المرور على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المختلفة أسفرت عن رصد 316 حالة تسمم كيماوي بالمبيدات مما تسبب فى حالات قئ واسهال نتيجة أكل الفاكهة وتم عمل اللازم لهم بالمستشفيات وخروجهم مباشرة.

حملات على الورش والمصانع وصد 54 حالة عمل لاقل من 18 عاما

واضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، ان جملات إدارة السلام والصحة المهنية رصدت نحو 54 من الصبية اقل من السن القانوني يعملون داخل الورش.

كما تضمنت أنشطة الإدارة تفقد 15 مستشفى للاطمئنان على أساليب التدريب الصحي بالشكل الأمثل. وكذلك متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بعدد 238 مخبزاً حرصا على سلامة وصحة العاملين والمترددين.

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