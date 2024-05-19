وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، حيث تم ضبط مبيدات وأسمدة زراعية وزيت طعام منتهي الصلاحية بالبحيرة

حملات تموينية علي الأسواق في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق بمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية أسفرت تلك الحملات بمركز شبراخيت تم ضبط 500 عبوة بويات منتهية الصلاحية و250 لتر زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمي و طن أسمدة زراعية و100علبة سجائر مجهولة المصدر كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى كفر الدوار ووادى النطرون تم ضبط كمية من المبيدات والأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 55 شيكارة دقيق بلدى مدعم و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملات مماثلة بمركزى كوم حمادة وبدر تم ضبط مخبز تصرف فى11 شيكارة دقيق بلدى مدعم و11 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توريد 200 ألف طن قمح للشون والصوامع في البحيرة

وعلي جانب آخر، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 200 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة، من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .