وكيل “تعليم مطروح” يتفقد لجان امتحانات الفترة المسائية للصف الثاني الثانوي

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024 للصف الثاني الثانوي ورقيا، وذلك خلال الفترة المسائية للامتحانات في يومها الثالث بمدرسة كريم هنداوي الثانوية بنات؛ لمتابعة انضباط اللجان وانتظام العملية الامتحانية.

وكيل تعليم مطروح يتابع سير العملية الامتحانية ويطمئن على انتظام اللجان

واطمأن وكيل تعليم مطروح من طالبات اللجان الفرعية بالمدرسة على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة خلال الامتحان الورقي، والذي جاءت أسئلته بنظام الاختيار من متعدد وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكيل تعليم مطروح: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس إدارة سيدي براني التعليمية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه تابع صباح اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024 بلجان مدارس إدارة سيدي براني التعليمية 140 كيلو متر غرب مدينة مرسى مطروح.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

التعليم تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.

وكيل “تعليم مطروح” يتفقد لجان امتحانات الفترة المسائية للصف الثاني الثانوي

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