وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على المرحلة المقبلة من عملية رفح الفلسطينية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي:، أن وزير الدفاع يوأف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي وافقا على المرحلة المقبلة من عملية رفح الفلسطينيةـ بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.