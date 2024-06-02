ختام فعاليات سباق كايت مانيا في نسخته السابعة بمدينة الغردقة

استضافت مدينة الغردقة بلد السحر والجمال مسابقة "كايت مانيا" في نسختها السابعة برأس سوماباي، بالبحر الأحمر، والتي نظمت بالتعاون مع احدي الشركات، بحضور فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والذى توج الحاصلين على المراكز الأولى .

شهدت المسابقة مشاركة ما يقرب من 75 متسابقًا ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات. أقيم السباق في رياضة الكايت سيرف أقيم السباق بحضور متخصصين في الرياضة ليعطوا التعليمات ويرجعوا الأوزان قبل الصعود حفاظاً على أرواح المتسابقين .

حضر الحدث أيضًا شريف السمرة، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، و أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، و ممدوح خليفة، وكيل المديرية للرياضة.

وأعرب فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، عن إعجابه بمثل هذه الفعاليات الرياضية التي تعزز السياحة في المنطقة. وأشار إلى أن البحر الأحمر يتمتع بجمال طبيعي ساحر وخلاب، ويعتبر وجهة مثالية للسياح الذين يبحثون عن تجربة فريدة تجمع بين الرياضة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة حيث شواطئ البحر الأحمر، وجبالها المميزة التي تتدرج بين الأصفر والبني والأسود والأحمر، وهذا ما يجعل الكثير يحب أن يرى هذا الجمال بأكثر من طريقة.

وتأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة الأحداث الرياضية والترفيهية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية، بهدف تعزيز النشاط الرياضي والسياحي في منطقة البحر الأحمر وجذب المزيد من الزوار مما ينعكس على تنشيط السياحة والتي تعد أهم مصادر الدخل القومي .

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