تأجيل محاكمة «مندوب مبيعات» بتهمة اختلاس مبلغ مالي من جهة عمله في المعادي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لاتهامه باختلاس مبلغ مالي من جهة عمله مبلغ قدرة 585 آلف جنيه في منطقة المعادي إلى جلسة 29 أغسطس للحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.

تفاصيل محاكمة المتهم باختلاس مبلغ مالي من إحدي الشركات بالمعادي

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الأختلاس في المعادي

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 25 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم «أشرف.ص»، بصفته عامل مندوب مبيعات بإحدي شكرات المساهمة بالمصرية، أختلس مبلغ مالي قدره 585 آلف جنيه، مملوكه لجهة عمله في حيازته بسبب وظيفته بأن تحصل على رصيد شحن الكتروني على حساب لديه الشركة لتوزيعه على وكلاء الشركة، وتحصل على قيمته منهم نقداّ الا أنه لم يورد تلك لامبالغ فور تحصيلها واحتبسها لنفسع بنية تمملكها على النحو المبين بالتحقيقات.