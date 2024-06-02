التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، وفد لجنة جامعة الأزهر الشريف المعنية بإنشاء فرع الجامعة بمطروح، برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق مرسى أمين عام الجامعة، عضوية هشام محمد أحمد سلامة مدير إدارة شئون المقر، ومحمود عبد الوهاب السيد مسئول الخطة الاستثمارية، ومريم عبد الله غباشى مسئول إدارة المشروعات الاستثمارية ومنسق الملف.



جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وصلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان بالمحافظة.

محافظ مطروح: الدراسة تبدأ بكلية البنات في فرع جامعة الأزهر

ناقش اللقاء جهود التعاون للإسراع في إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمطروح تبدأ العام الدراسي القادم 2024 /2025، بكلية البنات بثلاث شعب هى اللغة العربية والشريعة وأصول الدين؛ لتكون نواه لفرع الجامعة على أن يكون مقرها المؤقت مبنى كلية السياحة والفنادق بحى الشروق بمدينة مرسى مطروح، حتى الانتهاء من تخصيص الموقع المقترح لإنشاء فرع الجامعة على قطعة أرض بمساحة 15 فدانا، مع التأكيد على الحاجة لافتتاح فرع لجامعة الأزهر بمطروح، والإقبال الكبير لأبناء مطروح على التعليم الأزهرى مع إمكانية استقبال طلاب من دولة ليبيا الشقيقة.

محافظ مطروح يوافق على توفير استراحات لأعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة

كما ناقش اللقاء الموافقة على توفير استراحات لأعضاء هيئة التدريس بعدد وحدتين وذلك بمساكن حسن علام بجوار المطار، وذلك مع قيام أعضاء اللجنة المختصة إلى محافظة مطروح بإجراء معاينة ميدانية للسكن المخصص لأعضاء هيئة التدريس، تمهيداً لاستخدامها كسكن للأعضاء المنتدبين لتدريس طالبات كلية البنات للعلوم الأزهرية جامعة الأزهر بمحافظة مطروح.

محافظ مطروح يبحث مع وفد جامعة الأزهر جهود إنشاء فرع بالمحافظة

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