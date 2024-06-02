ننشر نتائج البعثة التحضيرية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى العراق

قام المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بإيفاد بعثة تحضيرية إلى العراق خلال الفترة من 25 مايو إلى 1 يونيو 2024 بالتنسيق مع رئاسة الوزراء في دولة العراق الشقيقة، وبالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وكذلك وحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، ودعم من وزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية في بغداد والقنصلية المصرية في أربيل.

يأتي ذلك في إطار توجهات مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعمل على فتح أسواق تصديرية لقطاع الصناعات الغذائية المصري واستكمال برنامج الأنشطة الترويجية والتسويقية للمنتجات الغذائية المصرية بما يخدم أهداف الدولة المصرية الرامية إلى تعظيم العوائد التصديرية ولاسيما في القطاع الغذائي المصنع الذي يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

رأس البعثة الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، مدير إدارة الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري ومستشار وزير التجارة والصناعة، والدكتور تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والعراق ولاسيما في القطاع الغذائي.

تضمنت الزيارة سلسلة من الاجتماعات الهامة مع كبار المسؤولين العراقيين وممثلي تجمعات الأعمال العراقية في بغداد و أربيل والسليمانية، وممثلي الشركات الاستشارية والشركات العراقية المستوردة للأغذية المصنعة، بجانب زيارة أسواق الجملة وسلاسل السوبر ماركت.

هدفت الزيارة إلى التنسيق اللوجستي والفني لإيفاد بعثة تجارية من الشركات المصرية في قطاع الصناعات الغذائية إلى العراق المقرر لها بداية أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة استثناء مصر من قرار الحظر الذي تفرضه العراق على وارداتها من بعض السلع الغذائية مثل العصائر والبسكويت والمخبوزات، وبحث الفرص الاستثمارية في مجال التصنيع الغذائي بالعراق، وتحديد أماكن الإقامة و اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها العراقية.

وخلال الزيارة، عقد الوفد عدة اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين العراقيين، حيث التقى الوفد الدكتور حازم الخالدي، مستشار رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الحكومي، بمقر رئاسة الوزراء العراقية بالمنطقة الخضراء ببغداد، بحضور السفير أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق.

كما اجتمع الوفد ستار الجابري، وكيل وزارة التجارة العراقية، بمقر وزارة التجارة العراقية، واجتمع بالسيد جمعة ديوان، الوكيل الفني لوزارة الصناعة العراقية، و عادل شيب، مدير إدارة الاستثمارات في وزارة الصناعة العراقية، وذلك بمقر وزارة الصناعة العراقية، بجانب اجتماع الوفد مع عادل عكاب، رئيس اتحاد الصناعات العراقية، بمقر الاتحاد في بغداد، والدكتور رائد نزار، مستشار اقتصادي عبد الرازق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، بمقر الاتحاد في بغداد.

وشملت زيارة الوفد إلى أربيل الاجتماع مع الوزير فوزى حريرى رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق ووزير الصناعة الأسبق في العراق بمشاركة السفير محمد وجيه حجازي قنصل جمهورية مصر العربية في إقليم كردستان العراق والسيدة الوزير المفوض التجاري اميرة نبيل رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في كردستان العراق، والاجتماع مع وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بإقليم كردستان العراق، و الدكتور فتحي المدرس، مستشار وزير التجارة والصناعة، والاجتماع مع السيد بلند محمد، مدير عام مديرية تسجيل الشركات بوزارة التجارة والصناعة بالإقليم، والاجتماع مع السيد شيخ مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين فرع السليمانية، بمشاركة مجموعة من مستوردي الأغذية في إقليم كردستان، بجانب الاجتماع في مقر غرفة تجارة وصناعة أربيل مع كيلان عزيز، رئيس الغرفة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والاجتماع مع السيد الدكتور رابه ر صديق، مدير مديرية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة بإقليم كردستان العراق، بمقر المديرية، بجانب زيارة شركات القمة الماسية وشركة مارتاني، والاجتماع مع الشركات الاستشارية المتواجدة في الإقليم.

بالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية، قام الوفد بزيارات ميدانية شملت أسواق الجملة في بغداد، مثل سوق جميلة( الأعظمية، الكرادة، الفضل، الشواكة، و الكرادة، ) والأسواق التجارية وسلاسل السوبر ماركت للاطلاع على المنتجات المصرية المتوفرة وكذلك المنتجات المستوردة واحتياجات الأسواق العراقية من المنتجات الغذائية.

كما تمت زيارة الفنادق لترتيب لوجستيات استقبال البعثة المصرية المقرر لها نهاية أكتوبر 2024 في كل من بغداد و أربيل.

تلقت الزيارة ترحيباً كبيراً من الجانب العراقي، حيث أعرب المسؤولون العراقيون عن دعمهم لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وفي نهاية الزيارة، أعرب المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن شكره وتقديره لوزارة التجارة والصناعة المصرية، و عمرو هزاع، الوزير المفوض التجاري، ومكتب التمثيل التجاري في بغداد، و الوزير المفوض التجاري أميرة نبيل، رئيس المكتب التجاري المصري في إقليم كردستان العراق، و للسفارة المصرية في بغداد، والقنصلية المصرية في أربيل، ورئاسة مجلس الوزراء العراقية ورئاسة إقليم كردستان العراق، على دعمهم و تسهيلهم لأنشطة وفعاليات الزيارة.

ويؤكد المجلس تطلعه إلى تعزيز التعاون التجاري مع العراق واستكشاف فرص جديدة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية، وخاصة في مجال تجارة الأغذية المصنعة.

ترجع أهمية السوق العراقي للصادرات الغذائية المصرية كونه تاسع أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2023، بقيمة بلغت 175 مليون دولار، محققة نسبة زيادة 32% مقارنة بصادرات عام 2022 التي بلغت 133 مليون دولار.

شملت السلع المصدرة إلى العراق منتجات متنوعة مثل مخاليط عطرية و مركزات صناعة مشروبات غازية، تبغ وبدائل تبغ مصنعة، محضرات أساسها الحبوب والبسكويت، شحوم و دهون، زيتون مخلل ومصنع، ألبان ومنتجاتها، خضار مجمد، شوكولاتة، محضرات غذائية متنوعة، سكر و جلوكوز و لاكتوز، محضرات خضر، جبن رومي، بطاطس مجمدة، حساء ومرق، جبن مطبوخ، مكرونة، بن وبن مصنع، أغذية محضرة للحيوان، شاي، بطاطس مصنعة، أجبان أخرى، فراولة مجمدة، جبن أبيض، عصائر، حلوى جافة، خضار مجفف، محضرات فاكهة، طحينة وحلاوة، صلصة طماطم، زيوت و راتنجات عطرية، كاكاو و محضراته، فواكه مجمدة، مشروبات وسوائل وخل، فواكه مجففة، بذور و أثمار زيتية، دقيق، نشاء، جريش ومالت، عصارات و خلاصات نباتية، مكسرات، زيوت طعام، مربى، وملح.