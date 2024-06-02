"راية" لتكنولوجيا المعلومات تشارك في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec 24

تشارك شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية – بالتعاون مع شركة سيسكو “Cisco Systems” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني – في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”24 والذي ينعقد خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو 2024 بالقاهرة، والمقرر أن يشهد إطلاق "استراتيجية الأمن السيبراني العربي".

وتعرض راية في ضوء مشاركتها بالتعاون مع سيسكو “Cisco Systems” عددًا من الحلول المستحدثة علاوة على الحلول القائمة بالفعل في المجالين؛ ومن بينها حلول سيسكو “Cisco Systems” بمجال ذكاء تحديد وتحقيق الهوية التي تعزز الأمن من خلال التكامل مع مخازن الهوية الحالية لتوفير رؤية موحدة وتحليلات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. فضلًا عن الهيكل الأمني الجديد لمراكز البيانات ذات الحجم الكبير للذكاء الاصطناعي Cisco Hypershield، الذي يتيح رؤية كاملة للتطبيقات باستخدام تقنيات مثل eBPF والتسريع المادي، ويقدم ميزات مثل التقسيم الذاتي، وحماية الاستغلال الموزعة، والترقيات الذاتية التأهيل. كما تتيح حلول سيسكو للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأمن – والتي تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سحابة الأمان الخاصة بها؛ ويتضمن ذلك مساعد السياسات لمساعدة المسؤولين في إدارة السياسات الأمنية المعقدة ومساعد مركز عمليات الأمان (SOC) لتحسين سبل الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.

كما تشارك راية بعدد من أنظمتها القائمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها؛ والتي تشمل تقنيات لحماية البنية التحتية استباقيًا؛ فضلًا عن تقييم المخاطر وإدارتها لتقييم الثغرات الأمنية في البينة التحتية والتطبيقات وتقليل أثر المخاطر على الأعمال. كما تمتد حلولنا بهذا الصدد لتشمل تقنيات تشفير البيانات، والتي تتضمن حماية البيانات الحساسة وإتاحة حلول إدارة مفاتيح التشفير بفعالية وأمان - وغيرها

أكد المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، ان المشاركة تركز هذا العام على أبرز حلول الأمن السيبراني في ظل الحاجة المُلحة إلى مشاركة الخبرات وخلق حوار جاد عن حاضر ومستقبل مجال أمن المعلومات والتحديات التي تواجه العالم الرقمي في الوقت الراهن، عالميًا وفي المنطقة".

وأضاف عبد الرسول: "تحمل راية على عاتقها، بالتعاون مع شركائها تأمين الأعمال والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص، من خلال أبرز حلول الأمن الرقمي، وجهودها لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للابتكار والتطوير بهذا المجال الحاسم. وبالفعل تعد راية شريكًا أساسياُ للعديد من المؤسسات المصرية والإقليمية بمجال الأمن السيبراني ومراكز العمليات الأمنية".