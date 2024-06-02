ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36439 شهيدا و82627 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36439 شهيدا و82627 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفقا لنبأ عاجل "القناة الإخبارية".

كما أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتكاب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 60 شهيدا و220 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 240 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على غزة، وسط تكثيف غاراته ومجازره على مدينة رفح جنوب القطاع، ومرتكبًا أبشع الفظاع، بصورة تؤكد على تحديه لقرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف العمليات العسكرية برفح، ومنع ارتكاب إبادة جماعية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الاحتلال لهجماته وارتكابه مجازر دامية بشكل مكثف، وإغلاقه لكل المعابر والمنافذ ومنع دخول المساعدات الإنسانية ما أدى إلى تعزيز فرص حصول المجاعة بشكل حقيقي.

انتشلت فجر اليوم الأحد، طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة 3 شهداء هم رجل وامرأة وطفلها الرضيع، وعددًا من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "النبيه" قرب ساحة الشوا في حي الدرج شرق مدينة غزة.