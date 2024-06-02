تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

وكشف مصدر في مديرية التعليم، أنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوع سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية، وذلك عقب اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح المصدر، أن النتيجة مبشرة حيث حصل عدد من الطلاب والطالبات على الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية وما يقرب من 170 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية كما حصل أكثر من 200 منهم على الدرجة النهائية أيضا في الرياضيات كما حصل أكثر من 100 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في مادة الحاسب الآلي وفي مادة العلوم حصل أكثر من 400 طالب وطالبة تقريبا على الدرجة النهائية.