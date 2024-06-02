جيش الاحتلال: فتح تحقيق في إلقاء قنبلة على مبنى وزارة الدفاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتح تحقيق في بلاغ عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ذكرت صحيفة يديعوت “أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد، أن جنديا ألقى قنبلة دخان على مكتب وزارة الدفاع بمعسكر تل هاشومير شرقي تل أبيب ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع، فيما لم يتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث الرد على التقرير.

وأبلغت وزارة الدفاع أن شخصًا معاقًا من الجيش الإسرائيلي معروف بسبب حوادث عنف سابقة وصل إلى منشأة الوزارة في تل هشومير قبل ساعة وألقى جسمًا مشبوهًا تسبب في انفجار في ساحة انتظار المنشأة انفجرت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار "أثناء الحادث أطلق حارس أمن النار في الهواء.

ولاذ المشتبه به بالفرار وتم تقديم بلاغ للشرطة. هذا مشتبه به وله تاريخ من حوادث العنف الخطيرة ضد عمال قسم إعادة التأهيل، بما في ذلك التهديدات بالقتل ضد العمال والمديرين.