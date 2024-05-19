ياسمين صبري تلتقي كريستيانو رونالدو في الرياض

حرصت النجمة ياسمين صبري على حضور فعالية "حلبة نار" التي أقيمت مساء أمس السبت وجمعت بين الملاكمين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك، وعلى هامش المباراة التقطت عدسات الكاميرات صورا تذكارية جمعتها بنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وحضر الفعالية أيضا من عدد من نجوم العرب والأجانب ومن مصر الفنان أحمد سعد وهنا الزاهد وعمرو سعد.

تأتي الفعالية ضمن موسم الرياض وبحضورالمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن ياسمين صبري شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "رحيل" وشارك في البطولة معها الفنانون محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، العمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.