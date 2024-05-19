تعليم البحيرة: ضبط 3 طلاب أثناء محاولتهم الغش بالشهادة الإعدادية

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تنبيهًا من اللجنة المختصة بشأن محاولة غش إلكتروني خلال امتحان مادة العلوم في الشهادة الإعدادية في لجنة مدرسة العزيمة بإدارة التحرير التعليمية

قرارات عاجلة لمواجهة الغش الإلكتروني في البحيرة

وقرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إحالة 3 طلاب للتحقيق، بالإضافة إلى استجواب مسئول الأمن في اللجنة حول ملابسات محاولة الغش الإلكتروني.

وكما قرر وكيل الوازرة، استبعاد أحد المراقبين في نفس اللجنة بسبب استخدامه للهاتف المحمول أثناء سير اللجنة.

شدد وكيل الوزارة على ضرورة رفع مستوى الاستعداد وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع دخول الأجهزة الإلكترونية، وخاصة الهواتف المحمولة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في تنفيذ اللوائح والإجراءات المنظمة لسير الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أي مخالفة ستتعرض للعقوبة الصارمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمقصرين، بناءًًا على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

تجري امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية أمام 627 لجنة، حيث يتقدم أكثر من 115 ألف طالب وطالبة في 18 إدارة تعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.