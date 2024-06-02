جندي إسرائيلي يلقي قنبلة على وزارة الدفاع في تل أبيب ويلوذ بالفرار

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الأحد، أن جنديًا إسرائيليًا ألقي قنبلة صوت على مقر وزارة الدفاع في تل أبيب دون وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأحد، أن جنديا ألقى قنبلة دخان على مكتب وزارة الدفاع بمعسكر تل هاشومير شرقي تل أبيب ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع، فيما لم يتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث.

وأبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شخصًا معاقًا من الجيش الإسرائيلي معروف بسبب حوادث عنف سابقة وصل إلى منشأة الوزارة في تل هشومير قبل ساعة وألقى جسمًا مشبوهًا تسبب في انفجار في ساحة انتظار المنشأة انفجرت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار، وأثناء الحادث أطلق حارس أمن النار في الهواء”، ولاذ المشتبه به بالفرار وتم تقديم بلاغ للشرطة.

وأوضحت: “هذا مشتبه به وله تاريخ من حوادث العنف الخطيرة ضد عمال قسم إعادة التأهيل، بما في ذلك التهديدات بالقتل ضد العمال والمديرين”.