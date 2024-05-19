تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 مايو 2024

الأحد 19/مايو/2024 - 01:55 م

شهدت أسعار الريال السعودي استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد 19 مايو 2024، ويبحث المصريون باستمرار عن أسعار الريال السعودي، تزامنًا مع موسم الحج هذه العام.



وجاءت الأسعار علي النحو التالي:

سعر الريال في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 12.59 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 12.55 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.47 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في CIB

,سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدوليCIB نحو 12.43 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع