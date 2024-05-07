صور.. تشييع جثمان ضحية حادث عصام صاصا في الفيوم

شيع أهالي عزبة خليل الجندي بمركز إطسا بمحافظة الفيوم جنازة الشاب أحمد مفتاح، الذي لقي مصرعه بعد أن ‏دهسته سيارة مطرب المهرجانات "عصام صاصا " وسط انهيار أسرته، حزنا على فراقه.

قالت والدة أحمد عبد الفتاح، ضحية دهس سيارة عصام صاصا، أن ابنها كان يسعى من أجل لقمة العيش، مردفة: ابني طلع على لقمة عيشه الصبح، معاه 4 أولاد والمتهم خبطه بالعربية موّته، ولازم ناخد حقه وإحنا مش هنتنازل عن حقه.

وأضافت والدة المجني عليه باكية: مقدرتش أدخل المشرحة أشوف الجثة، بعد ما قالولي ابنك في المشرحة وقعت من طولي ومقدرتش أدخل أشوفه، وكان نفسي أشوفه، الناس بلغوني الصبح إن ابني مات في حادث على الطريق، وأهل عصام صاصا كانوا معايا الصبح، وأنا معرفهومش وجابوني لحد المستشفى وقعدوا يهدوا فيا ويشربوني ميّة، بس مقالوليش إن ابنهم اللي صدم ابني.

وتابعت والدة المجني عليه: معرفش هو كان ماشي إزاي؟ شارب ولا مسطول عشان يمشي يدوس ويموت الناس على الطريق، لازم يسوق بالراحة لأن أرواح الناس مش لعبة في إيديهم، ابني طلع على لقمة عيشه وعنده أولاده بيجري عليهم، كان طالع بيجري على شغله وكان بيعدي الطريق عشان يروح شغله.

وذكرت: هو عشان مطرب يمشي يدوس ويموت في الناس ومحدش يسأله أنت بتعمل إيه، ابني كان طالع على أكل عيشه، مش عارفين أولاده هياكلوا منين بعد وفاته، وإحنا عايزين حق أولاده اللي كان طالع عشان يجيب لقمة عيش عشانهم.

وأردفت والدة المجني عليه: آخر مره شوفته فيها من أسبوع، لإني قاعدة في مصر وهو قاعد في البلد بيروح وييجي كل يوم، وهو كلمني الصبح قالي أنا جاي من البلد، عشان كان نزل يحضر كتب كتاب حد من قرايبه.

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