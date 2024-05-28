في ذكرى ميلاده.. أبرز 5 محطات في مسيرة صانع الكوميديا جورج سيدهم

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد نجم ثلاثي أضواء المسرح الفنان جورج سيدهم، الذي يعد أحد رواد فن الكوميديا في الوطن العربي، وأسهم بخفة ظله وأداءه السلس وروحه الجميلة في رسم البسمة على شفاه المشاهدين، فشارك في العديد من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون والإذاعة، التي بدورها حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

سلك طريق الفن وتوقف عن مشوار الدكتوراه

انتقل جورج سيدهم ابن مدينة جرجا بمحافظة سوهاج لاستكمال دراسته الجامعية، فتخرج في جامعة عين شمس بقسم الزراعة، وحصل على ماجستير في التلقيح الصناعي، وكان على بداية طريق الدكتوراه لاستكمال مشواره العلمي، لكن تغير المسار بسبب عشقه للفن، فسلك هذا الطريق والتوقف عن مشواره العلمي.

الفنان جورج سيدهم

بدأ جورج سيدهم مسيرته الفنية موظفا في فرقة التليفزيون المسرحية، التي تم إنشائها مع بداية الإرسال التلفزيوني بمصر في أوائل الستينات، ثم انضم بعد ذلك لفرقة ثلاثي أضواء المسرح مع النجمين سمير غانم، والضيف أحمد، وقدما مواسم مسرحية ناجحة، فقد اشتهر ثلاثي أضواء المسرح بتقديم الاسكتشات الكوميدية، إلى أن تطور أداء الفرقة على خشبة المسرح، فقدموا عددا من الأعمال المسرحية منها: "طبيخ الملايكة"، "فندق الأشغال الشاقة"، "حب في التخشيبة"، "الرجل الذي زوج مراته"، "موسيقى في الحي الشرقي"، "المتزوجون" وغيرها من المسرحيات التي لاقت شهرة واسعة بين الأعمال الأخرى.

حب في التخشيبة

قدم الفنان جورج سيدهم دور الصول "مرسي" في مسرحية "حب في التخشيبة" التي قدمتها فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، في إطار كوميدي استعراضي عام 1994، فلم تكن الفنانة دلال عبدالعظيم البطلة الرئيسية للعمل، فقد تواصل الفنان جورج سيدهم معها وإسناد لها دور البطولة بعد اعتذار الفنانة نيللي عن العمل، ولم تتردد لحظة، لكنها مدينة بهذا الجميل لزميلها جورج سيدهم.

شاركه البطولة الفنانين: دلال عبدالعزيز، هشام عبدالحميد، فاروف نجيب، ضياء الميرغني، مروة الخطيب، مجدي كامل، عبير عادل، منى درويش، فايزة عبدالجواد، نبيل فهمي، فاطمة شوشة، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج سمير سيف.

مسرحية حب في التخشيبة

أونكل زيزو حبيبي

ظهر الفنان جورج سيدهم كضيف شرف في العديد من الأعمال السينمائية، حيث قدم دور المعلق الرياضي ظريف في فيلم "أونكل زيزو حبيبي" الذي عرض عام 1977، فخطف أنظار المشاهد العربي بكلماته الكوميدية وتعد من أبرز لقطات العمل، والتي ينافس بها مدرسة المعلقين الرياضيين ميمي الشربيني ومحمد لطيف.

ففي إطار كوميدي يعاني زيزو من هزال جسده وضعف صحته بشكلٍ يثير سخرية جميع من حوله، فيرغب في أن يصبح بطلًا رياضيًا ليكون مصدرًا لفخر ابن شقيقته سمير الذي يتخذ من خاله مثلًا أعلى، حيث يصاب سمير بصدمة نفسية شديدة عندما يشاهد خاله وهو يتلقى "علقة ساخنة" مما يفقده القدرة على الكلام والحركة بعد أن فقد الثقة في خاله، ويحاول زيزو جاهدًا أن يصبح بطلًا قويًا ليساعد سمير على الشفاء، وفي هذه الأثناء تحدث لزيزو مفارقات كثيرة في جوٍ من الكوميديا.

والعمل من بطولة الفنانين: محمد صبحي، بوسي، كوكا، جلال عيسى، فاروق يوسف، إبراهيم سعفان، ومن تأليف يسري الأبياري، وإخراج نيازي مصطفى.

فيلم أونكل زيزو حبيبي

شاطئ المرح

في العام 1967، شارك الفنان جورج سيدهم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع النجمين سمير غانم والضيف أحمد، الفيلم الكوميدي الاستعراضي "شاطئ المرح" الذي يعد من أبرز أعمال الثلاثي السينمائية، التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وشاركهم البطولة الفنانين: عبد المنعم مدبولي، حسن يوسف، نجاة، يوسف فخر الدين، سامية شكري، وميمي شكيب، والطفلة دينا عبدالله، والعمل من تأليف عدلي المولد، سيناريو وحوار عبدالفتاح السيد، وإخراج حسام الدين مصطفى، إلى جاني مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها على سبيل المثال وليس الحصر: "ناس تجنن"، "الشقة من حق الزوجة"، "ممنوع في ليلة الدخلة"، "30 يوم في السجن"، "معبودة الجماهير"، "غريب في بيتي"، "البحث عن فضيحة" وغيرها من الأفلام التي لاقت شهرة واسعة في عالم السينما المصرية.

فيلم شاطئ المرح

بوابة الحلواني

قدم الفنان جورج سيدهم دور "نوبار باشا" رئيس وزراء مصر الأسبق، في مسلسل "بوابة الحلواني" الجزء الثالث، الذي عرض في عام 1997، وهو عمل درامي تاريخي مصري مكون من أربعة أجزاء، يعالج خلاله المسلسل مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر.

شاركه البطولة الفنانين: عزت العلايلي، سمية الألفي، محمد وفيق، إيمان الطوخي، على الحجار، أسامة عباس، حسن حسني، زيزي البدراوي، حسن مصطفى، ميمي جمال، ليلى فوزي، حمدي غيث، عبدالله فرغلي، أحمد راتب، سميرة عبدالعزيز، وآخرون، ومن تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج إبراهيم الصحن، هذا إلى مجموعة من المسلسلات الأخرى التي حققت بدورها نجاحًا كبيرًا فور عرضها.

وفي السابع والعشرين من مارس عام 2020، رحل الكوميديان جورج سيدهم تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا أثرى به المكتبة المسرحية والسينمائية، وتظل أعماله الفنية عالقة في أذهان الجمهور العربي رغم رحيله.