"أنا مش بحبه أنا بعشقه".. ياسمين عبد العزيز تدخل في نوبة بكاء

استضافت الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها التليفزيوني "صاحبة السعادة"، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر قناة DMC، وكشفت خلال الحلقة تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي التي لم تتمالك دموعها وانهارت من البكاء وتعلق: "أنا بقيت رقيقة اوي، مكنتش كده والله".

وقالت ياسمين عبدالعزيز: "أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه، لما حبيت أحمد اكتشفت أن أنا مكنتش بحب قبل كده، إن الحب اللي قبل كده ده أنا محبتش، أن أحمد أول حب في حياتي، وكنت فاكرة أن قبل كده ده حب، لا مكانش حب لأ هو الحب الحقيقي أحمد، وأنا عن نفسي عملت استخارة وروحت عملت عمرة ودعيت ربنا اللي رايده هيكون".

وتابعت: "وأنا ربنا عايز يمشيني في السكة دي أنا راضية واللي هو عايزه يكون، وحتى لو كان عايز يدخلني في سكة مش على رغبتي لأ هو اللي شايف مش ممكن يكون ده خير، وأنا عارفة أن أحمد بيحبني على فكرة، وهو عارف إني بحبه، وبعيدًا أن فيه سبب من الأسباب مينفعش نتكلم فيه ومش خيانة".

وأضافت عبدالعزيز: "عشان في ناس مؤذية كتير، ده في ناس موراهمش حاجة غير أنهم يؤذوني بس بقالهم سنين، وأنا مش هينفع أتكلم في تفاصيل، والجمهور الناس الحقيقية اللي بتحبنا هي حبانا مع بعض، وفيه بقى الناس الشريرة اللي بتسخن وفيه ناس قلبها أسود ميقدروش يشوفوا اتنين بيحبوا بعض عشان هما ميعرفوش يعني أيه حب، جواها كره محبوش ميعرفوش يعني ايه حب".

وأوضحت: "لما قعدوا يقولوا انتوا في السحور شوفتوا بعض وكل ده متركب احنا مشوفناش بعض في السحور، الفيديوهات اللي بتتعمل دي كل ده تركيب، هو كان موجود في وقت وأنا كنت موجودة في وقت احنا مشوفناش بعض أساسًا، وبتفرج على الفيديوهات دي بقول هو انا عملت كده يا جماعة ارحمونا بجد، وفي ناس كتيرة مصدقة إن إحنا شوفنا بعض".