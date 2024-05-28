بلجيكا.. اعتصام طلاب ببعض المؤسسات التعليمية رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة

ذكر راديو "بي. تي. بي. إف." البلجيكي، أن طلابا اعتصموا في العديد من المؤسسات التعليمية، خصوصا الجامعات، اعتراضا على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشرطة اضطرت للتدخل لإخلاء مبنى بإحدى الجامعات بناءً على طلب رئيس الجامعة.

وأضاف الراديو، اليوم الثلاثاء، أن المتظاهرين والداعمين لهم يريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك؛ حيث يرغب بعض طلاب الدكتوراه والأساتذة بالجامعات في إظهار دعمهم للطلاب المتظاهرين، عبر اتخاذ قرار ببدء "إضراب مراقبة"، وعدم معاقبة الغشاشين المحتملين الذين يتم القبض عليهم متلبسين خلال الامتحانات، التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل.

ونقل الراديو عن حوالي عشرين طالب دكتوراه من جامعات "جنت وأنتويرب ولوفان وبروكسل" قولهم "طالما أن عمداءنا غير مهتمين بانتهاكات القانون الدولي من قبل المؤسسات الإسرائيلية، فسوف نفعل الشيء نفسه عندما يخالف الطلاب القواعد".

وأشار الراديو إلى أن الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين لا تزال مستمرة في جميع أنحاء بلجيكا.