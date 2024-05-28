إحالة شخصين للجنايات بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة بالزيتون

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة شخصين للجنايات بتهمة قتل شاب بمشاجرة لخلافات الجيرة بينهما، في منطقه الزيتون.

وكان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة القسم يفيد استقبال جثة شاب مصابا بجرح طعني بالجسم إثر مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بينه وبين عاطلين، لخلافات الجيرة بينهما وتعدى المتهمين بالضرب على المجني عليه بواسطة آلة حادة مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته فور وصوله المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وذلك لخلافات الجيرة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.