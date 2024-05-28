الجزار يتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.

كما تابع وزير الإسكان موقف المناقشات الحالية بين قطاع المرافق بالوزارة ومسئولي البنك حول فرص التعاون المستقبلية، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة نسب تغطية الخدمات على مستوى الجمهورية.

في السياق ذاته، استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة رغبة البنك في التعاون مع قطاع المرافق في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تعتمد على آلية التمويل القائم على النتائج، وذلك بحضور ممثلي وزارة التعاون الدولي، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP) بقيمة 550 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي (WB)، تحت إدارة ومتابعة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، كأول برنامج تم تنفيذه في قطاع المرافق بالوزارة يعتمد على آلية التمويل مقابل النتائج.

وأكد أن ذلك النجاح ساهم في تشجيع جميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على الاهتمام بتنفيذ المشروعات وفقاً لتلك الآلية.

وقال نائب وزير الإسكان، إن ذلك النجاح قد ساهم أيضاً في ثقة البنك الدولي (WB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، في إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 600 مليون دولار تمويلا إضافيا جارٍ تنفيذها بنفس الآليات.

وأضاف أن وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU) تقوم أيضاً بإدارة ومتابعة تنفيذ برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، والممول من بنك التنمية الأفريقي وصندوق أفريقيا تنمو معاً، والذي يتم تمويله وفقاً لنفس الآلية.

وخلال اللقاء، أشاد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي بدور وحدة إدارة المشروعات (PMU)بوزارة الإسكان، في إدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خططه المستقبلية، وتنفيذ المشروعات بآلية التمويل القائم على النتائج، أسوة بباقي البرامج التي تم تنفيذها، أو جارٍ تنفيذها حالياً.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية تحت مظلة وزارة التعاون الدولي، لبحث ودراسة مجالات التعاون المستقبلية في ظل خطط وسياسة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة نسب تغطية تلك الخدمات على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP) قبل تاريخ الإغلاق، متضمنةً تنفيذ أعمال صرف صحي متكامل لتشمل أكثر من 167 ألف وصلة صرف صحي منزلية من خلال خدمة 124 منطقة ريفية (54 قرية و70 تابعا)، كما تشمل الأعمال تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة.

وتمت الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع.

وتضمن المشروع تنفيذ برامج بناء قدرات وكفاءات شبابية لمختلف الإدارات الفنية والتعاقدية والمالية والتشغيلية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي داخل البرنامج وخارجه، بغرض الحفاظ على الأصول وإدارتها وضمان استدامة تقديم الخدمات المستهدفة منها