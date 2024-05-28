السكة الحديد: إيقاف بعض قطارات الركاب مؤقتًا أيام الجُمع والعطلات الرسمية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك نظراً لضعف مشغوليتها بالقطارات من الركاب.

وبناء عليه فقد قررت الهيئة الآتى:

أولًا: إيقاف تشغيل (قطارات المسافات الطويلة) وهى:

- إيقاف قطارات 14 / 17 و2/31 و1904 / 919 على خط الإسكندرية / القاهرة وبالعكس.

- إيقاف قطارى 948/949 على خط المنصورة / القاهرة وبالعكس.

- إيقاف قطارى 1190 / 1191 على خط القاهرة / منوف وبالعكس.

ثانيًا: إيقاف تشغيل (قطارات المسافات القصيرة) وهى:

- إيقاف قطارات 320 / 321 و328/327 على خط شبين القناطر / القاهرة وبالعكس.

- إيقاف قطارى 1115/1114 على خط طنطا / بورسعيد وبالعكس.

- إيقاف قطارى 226 / 231 على خط الزقازيق / طنطا وبالعكس.

- إيقاف قطارى 254 / 257 على خط الزقازيق / بنها وبالعكس.

- إيقاف قطارى 4403 / 4404 على خط فاقوس / السماعنة وبالعكس.

- إيقاف قطارى 4406 / 4407 على خط السماعنة / أبو كبير وبالعكس.

- إيقاف قطارى 197 / 194 على خط الزقازيق / الصالحية وبالعكس.

- إيقاف قطارات 101 / 104 و100/ 103 و109 / 112 على خط الإسماعيلية / السويس وبالعكس.

- إيقاف قطارات 4224 / 4227 و 652 / 653 على خط محرم بك / الحمام وبالعكس.

- إيقاف قطارى 4201 / 4204 على خط البصيلى / مطوبس / القصابي وبالعكس.

- إيقاف قطارى 791 / 784 على خط البصيلى / المعمورة وبالعكس.

- إيقاف قطارى 632 / 633 على خط البصيلى / مطوبس / دسوق وبالعكس.

- إيقاف قطارى 732 / 735 على خط سوهاج / نجع حمادى وبالعكس.

- إيقاف قطارى 718 / 723 على خط أسيوط / سوهاج وبالعكس.

- إيقاف قطارات 131 / 136 و 150 / 145 على خط الواسطى / الفيوم وبالعكس.

- إيقاف قطارى 1022 / 1023 على خط السد العالى / أسوان وبالعكس.

- إيقاف قطار 707 ركاب أسيوط / المنيا.

- إيقاف قطار 712 ركاب المنيا / أسيوط وذلك اليوم السابق للجمعة أو العطلة.

والهيئة دائما لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.