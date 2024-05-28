مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، بأن مستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن شهود عيان، إن اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى، جاء بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الشهود إلى أن المستعمرين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

يأتي ذلك في ظل تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي والجوي العنيف منذ ساعات الليل، وحتى ساعات الصباح، في مدينتي رفح وغزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد سبعة أشخاص، وأصيب آخرون، جراء قصف مدفعي استهدف خياما للنازحين في محيط غرف إقامة مؤقتة في محيط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بمنطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.