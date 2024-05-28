رئيس الفلبين يبدأ زيارة رسمية لبروناي تستغرق يومين

وصل رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة بروناي في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المقرر أن يجتمع ماركوس، بالسلطان حسن البلقية حاكم بروناي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما سيلتقي بأعضاء الجالية الفلبينية، وكبار رجال الأعمال؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الفلبين وبروناي.

ووفقا لوزارة الخارجية الفلبينية، سيتوجه رئيس الفلبين لاحقا إلى سنغافورة لإلقاء كلمة بـ"حوار شانغريلا" في نسخته الحادية والعشرين، والذي يعقد بصفة دورية كل عام بين الدول الآسيوية لمناقشة القضايا الدفاعية.