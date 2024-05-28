تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 810 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 263 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 547 شاحنة و25 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد لمغادرة السفينتين الرياض وامل

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الرياض وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت ثلاث سفن بوسيدون اكسبريس، الحرية1 وسيناء، كما تم تداول 3200 طن بضائع و425 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2845 راكبا بموانيها.