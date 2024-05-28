"تعليم الشرقية": استمرار أعمال تصحيح كراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية

أكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، انتظام أعمال كنترولات الشهادة الإعدادية وتصحيح كراسات إجابات الطلاب، لافتا إلى أنه فور انتهاء التصحيح وأعمال المراجعة ورصد الدرجات سيتم إعلان موعد النتيجة فور اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإعلان أسماء اوائل المحافظة.

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي فور انتهاء أعمال التصحيح والرصد وإعداد النتيجة، مؤكدا أنه تم توفير البيئة اللازمة لإنهاء أعمال التصحيح والرصد في أسرع وقت وأنه تم التشديد على العاملين بالكنترول ولجان التصحيح بالتأني وتحري الدقة والجودة أثناء أعمال التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه قبل اعتماد النتيجة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تمهيدا لإعلانها على الطلاب وأولياء الأمور.

كما التقى وكيل الوزارة مع المعلمين المصححين والموجهين وتأكد من انتظام أعمال التصحيح منذ اليوم الأول ووجه بالمراجعة المستمرة والتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل مشيدا بدور جميع المعلمين في سرعة إنهاء كافة الأعمال بشفافية .