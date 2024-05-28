أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأعلن جيش الاحتـلال الدفع بلواء بيسلماح التابع لسلاح المشاة إلى رفح الفلسطينية ليرتفع عدد الألوية فيها إلى 6 ألوية.
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جيش الاحتلال يطلق النار على الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية
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أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.