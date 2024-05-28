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الثلاثاء 28 مايو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يطلق النار على الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية

المستشفى الكويتي
المستشفى الكويتي
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أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأعلن جيش الاحتـلال الدفع بلواء بيسلماح التابع لسلاح المشاة إلى رفح الفلسطينية ليرتفع عدد الألوية فيها إلى 6 ألوية.

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