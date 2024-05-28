سول: عقد قمة كورية أفريقية خلال يونيو المقبل

كشف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو، أن القمة الكورية الأفريقية الافتتاحية، المقرر عقدها يومي 4 و5 يونيو المقبل، تهدف إلى تأمين محركات نمو جديدة للاقتصاد؛ من خلال إقامة شراكة استراتيجية مع أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي قوله "إن القمة الثلاثية بين بلاده مع اليابان والصين؛ تمثل نقطة تحول في استعادة وتطبيع إطار التعاون الثلاثي بالكامل في حقبة ما بعد كورونا.. مضيفا أن استضافة بلاده للقمة تمهد الطريق لتعزيز التعاون العملي بين تلك الدول.

جاءت تصريحات "هان" خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعات الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانغ" في العاصمة (سول) وهي أول جلسة ثلاثية منذ ديسمبر 2019.

وفيما يخص العلاقات مع كوريا الشمالية.. أدان "هان" محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمرا اصطناعيا عسكريا جديدا، باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر استخدامها لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، متعهدا بالرد الصارم بالتنسيق مع المجتمع الدولي.