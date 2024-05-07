كاسونجو تقدم بشكوى ضد الزمالك؟ النادي يوضح

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تقدم الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق السابق بشكوى في الاتحاد الدولي ضد القلعة البيضاء.

وقال عمرو أدهم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، إن الزمالك لم يصله أي إخطار من الاتحاد الدولي للكرة، بشأن شكوى من كاسونجو ضد الأبيض واللاعب وقع على مخالصة مالية قبل رحيله.

وأضاف عمرو أدهم أن اللاعب كابونجو كاسونجو، رحل عن ميت عقبة قبل 3 سنوات فلماذا يتقدم بشكوي الآن مثلما تردد ولكن أكرر ان الزمالك لم يصله أي خطاب بشأن هذا الأمر.

