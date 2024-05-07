شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي البرازيل برفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عددًا من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء استهداف منزل يعود لعائلة "الشمالي" بجوار مسجد أبو بكر في حي البرازيل بمدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلًا في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عمرة" بحي البراهمة في تل السلطان برفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، أرسلت قوات الاحتلال اخطار إلى والد الشهيد محمد عيسى زواهرة في بيت تعمر شرق بيت لحم، بهدم منزله خلال 72 ساعة.

وفي 22 فبراير الماضي أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على الشقيقين محمد وكاظم زواهرة على حاجز الزعيم شرق القدس، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد محمد وإصابة شقيقه كاظم بجروح خطيرة.