الشهادة الإعدادية2024.. محافظ بني سويف يتفقد لجان الامتحانات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عدداً من لجان امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس من الأسبوع الحالي، ويؤدي أكثر من 58 ألف و400 طالباً وطالبة الامتحان من خلال 315 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف قرى ومدن المحافظة.

وخلال جولته اليوم، اطمأن محافظ بني سويف، على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب أثناء أداء الامتحان، مشددًا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة، الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات المطلوب لضمان توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التعليم لتوفير سبل الراحة لأداء الامتحان دون حدوث أي تجاوزات، التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة تحسبًا لمواجهة أي مواقف طارئة، ورافق محافظ بني سويف، في جولته، هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، هاني الجويلي، رئيس المدينة.

عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور الموجهين ومديري الإدارات

من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إلى عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور الموجهين ومديري الإدارات ومجالس الأمناء ونقابة المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين، مناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، التأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن تم تقسيم المدارس إلى قطاعين على مستوى إدارات المحافظة، يضم القطاع الأول "أ" 162 لجنة بإجمالي 28660 طالباً وطالبة، ويضم القطاع (ب) 153 لجنة بإجمالي 29773 طالباً وطالبة.

كما لفت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى تكليف رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان، وإحكام السيطرة على أمن البوابات الرئيسية للمدارس، ومنع تواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس، والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، والتشديد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد طبقاً للقانون لتحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحان.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، والذي بدأ أمس السبت 18 مايو الجاري بمادة اللغة العربية والتربية الرياضية "للمدارس الرياضية فقط".

جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

الأحد 19 مايو: مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 20 مايو: مادة اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 21 مايو: مادتي الهندسة والتربية الدينية.

يوم الأربعاء 22 مايو: مادة الجبر والتربية الفنية.

وتختتم الامتحانات الخميس 23 مايو بمادة العلوم.

bab9912c-2ff3-4a72-96ff-e9cfd09e2845