ياسمين عبدالعزيز: مسؤولة عن نفسي من وأنا عندي 12 سنة

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن بدايتها في الإعلانات، وانفصال والديها، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر قناة DMC.

وقالت ياسمين عبد العزيز: "والدي ووالدتي كانوا منفصلين من وأنا عندي 9 سنين، ولما دخلت الإعلانات كان عندي هدف إني أكون مسؤولة عن نفسي، كنت مركزة إنى عاوزة أبقى حاجة ويكون معايا فلوس وناجحة، ولما دخلت في شغل الإعلانات وانا عندي 12 سنة، أمي كانت بتيجي معايا التصوير، وأنا اللي كنت أتفق على كل حاجة وعلى الفلوس، وانا اللى بقول هعمل اعلان إيه بالظبط".

وتابعت: "بدأت الإعلانات وكان عندى 12 سنة، وكنت بحب أتفرج على الإعلانات وأتفرج على البنات وكنت أقعد أقلدهم وأعمل زيهم، ودايما في حاجة لما يكون نفسك في حاجة بتخيل نفسي في الحاجة اللي عوزاها".