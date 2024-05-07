ميلكا: خسارة سيدات طائرة الزمالك الدوري والكأس كان دافعا للتتويج ببطولة أفريقيا

أعربت البرازيليه ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، محترفة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادتها بحصد لقب بطولة أفريقيا للاندية للعام الثاني على التوالي.

وقالت "ميلكا" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر شاشة قناة الزمالك: "بعد خسارة لقبي الدوري والكأس، أصبح لدينا حماس أكبر لتقديم أفضل أداء والتتويج ببطولة أفريقيا".

وأضافت: "سعيدة بتواجدي داخل نادي الزمالك، وأسعى لتقديم أقصى جهد لدي من أجل حصد البطولات وإسعاد جماهيرنا التي تساندنا".

وتابعت: "وجود كابتن أحمد فتحي منحنا الحماس لتقديم أفضل ما لدينا، وهو ما ظهر خلال مباريات بطولة أفريقيا".

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، توج بلقب بطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2 في النهائي، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.