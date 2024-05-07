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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ناصر عثمان: مصر تقوم بحماية الأمن القومي العربي ورفض كافة سيناريوهات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
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أكد الدكتور ناصر عثمان، أستاذ القانون الدولي، أنه يجب على إسرائيل بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، والاستماع للنداءات الدولية في هذا الصدد، معبرًا عن إدانته لما تُقدم عليه إسرائيل من محاولات متغطرسة لتصفية القضية الفلسطينية وهو ما لم ولن تقبل به مصر أبدًا.

وأضاف عثمان، خلال مشاركته عبر القناة الاولي، أنه إنه ليس جديدًا على المحتل الإسرائيلي الغاشم بتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية في حربه بقطاع غزة، عبر ارتكابه عددًا لافتًا من المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، موضحا أنه على طرفي الصراع التزام التهدئة وضبط النفس لأن وتيرة الصراع سيكون لها كُلفة باهظة على المنطقة برمته.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم دور تاريخي في حماية الأمن القومي العربي ورفض كافة سيناريوهات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية، محملًا المجتمع الدولي المسئولية الكاملة تجاه ما يحدث بقطاع غزة منذ أشهر، دون توقف، أو اتخاذ إجراءات حاسمة مع الاحتلال الإسرائيلي. 

القضية الفلسطينية إسرائيل مجلس الأمن