ياسمين عبدالعزيز عن أزمتها الصحية الأخيرة: كنت متفقة مع العوضي إني أحمل بعد "اللي مالوش كبير"

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أزمتها الصحية الأخيرة، وكشفت عن سر جديد حول خضوعها لعدة عمليات جراحية كي تصبح حامل، بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "اللي مالوش كبير".

وقالت ياسمين عبدالعزيز: "أنا عملت العملية، عشان أشيل الأكياس عشان أحمل، وبعد مسلسل اللي ملوش كبير، اتفقت مع أحمد إني أحمل ويكون عندنا طفل، ولما دخلت العملية حصلت غلطة وربنا كتبلي عمر جديد".

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة": "وأنا ساعات بنسى بس بفكر نفسي تاني باللي مريت بيه، وأدخل نفسي في المود اللي كنت حساه، وافتكر شكلي مرة تانية لما كنت تعبانة عشان أرجع أفوق مرة تانية، ودا اكبر موقف صعب مر عليا".

وتابعت عبدالعزيز: "عملت 6 عمليات، في مصر عملت 4، وبرا مصر عملت عمليتين، وكنت بحس أن ربنا عايز يقولي أنتِ مالكيش غيري، وبعد الموقف دا أنا قربت أوي من ربنا، ومبقاش يفرق معايا حد غير إن ربنا ميزعلش مني".