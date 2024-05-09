سفير الهند بالقاهرة يفتتح معرض كاريكاتير "طاغور- محفوظ".. صور

افتتح السفير الهندي بالقاهرة اجيت جوبتيه، معرض كاريكاتير تحت عنوان " طاغور- محفوظ"، وذلك مساء أمس الاربعاء بمركز مولانا ازاد الهندي، بحضور والدكتورة كاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ، والفنان فوزي مرسي منسق المعرض، وبيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، والدكتورة مجدلينا كروث المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، ونخبة من فناني الكاريكاتير .

تأتى الفعالية بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر الهندى رابندراناث طاغور، والذى يًعد أول شخص من خارج أوروبا يفوز بجائزة نوبل فى الأدب، بينما كان نجيب محفوظ أول مصرى يفوز بهذه الجائزة.

وعن المعرض قال الفنان فوزي مرسي، منسّق المعرض: “يقدم المعرض مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية التى تجمع بين اثنين من عظماء العالم الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب، وهما الروائي والأديب المصري نجيب محفوظ والشاعر والكاتب الهندي رابندراناث طاغور، ويضم أكثر من 50 لوحة كاريكاتيرية رسمتها أنامل 50 فنانًا من 21 دولة من مختلف دول العالم، من بينها مصر والهند”.

وأضاف مرسي: "تتضمن الاحتفالية إعلان أسماء الفائزين من الفنانين المصريين المشاركين في مسابقة "طاغور - محفوظ للكاريكاتير"، والتى أعلن عنها في شهر فبراير الماضي، وهي 3 جوائز مالية مقدمة من مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي".

جدير بالذكر أن معرض "طاغور- محفوظ"، ينظمه مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم ومنصة “إيجبيت كارتون”، ويشارك به من مصر مجموعة من الفنانين المصريين البارزين وهم، أحمد علوي، وحسني عباس، وأدهم لطفي، وفاروق موسى، وخالد المرصفى، ونورا مكرم، وغادة مصطفى، وهدير يحيى، وباسم أدهم لطفي، وهاني عبد الجواد، ومروة إبراهيم، وعمر صديق، وشيماء شافعي، وياسمين جمال، وآخرون من دول مختلفة.