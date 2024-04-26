لأول مرة ببني سويف.. نجاح جراحة تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية بمستشفى التأمين

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمجهود النوعي الذي بذله فريق طبى بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحية تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية وذلك لاول مرة فى بني سويف ، وتم احتجازها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالتها، كنجاح جديد لاستكمال سلسلة الجراحات الدقيقة التى تجرى بالمستشفى فى الفترة الأخيرة.

من جهته أشار الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بنى سويف إلى أن مستشفى التأمين الصحي قد استقبل الطفل الذي يبلغ من العمر تسع سنوات، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وعمل الأشعة اللازمة، تبين أنه مصاب بالعظام الزجاجية ووجود تشوه متعدد حول مفصل الفخذ والركبة ،ووجود كسور سابقة متعددة ملتئمة بالخطأ وتشوهات مابعد جراحة سابقة، حيث تم استخراج المسامير القديمة وعمل شق عظمى حول مفصل الفخد والركبة ،وتركيب مسمار تليسكوبى يتماشي مع نمو عظمة الفخد وتعديل كامل لعظمة واستعادة زوايا المفاصل واستعادة طول الطرف السفلى كاملا مثنياً على مهارة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة،والمكون من: الدكتور محمد سيد فخرانى استشارى عظام، والدكتور هشام عبد العزيز نائب عظام جانب مشاركة الدكتورة رانيا عبد الحليم الشريف استشاري التخدير، تحت اشراف الدكتورة سناء عبد الرحيم مدير العمليات بالإضافة إلى طاقم التمريض مس صفاء سلامة رئيس تمريض العمليات وحسن ، مصطفى سيد ، هبه رجب تمريض العمليات.

فيما أضافت مديرة المستشفى التأمين الصحي الدكتورة نرمين محمد نجيب ، أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.

وأشارت إلى أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، وبدعم ورعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

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