وزير التعليم يتفقد امتحانات صفوف النقل بالقاهرة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس، سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المميزة للغات، التابعة لإدارة بدر التعليمية؛ وذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل الوزير جولته داخل المدرسة، التي يؤدي الامتحانات بها عدد ٣٥٥ طالبا وطالبة بالمراحل المختلفة بصفوف النقل، بتفقد لجان امتحان الصف الرابع والصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة الرياضيات.

وتفقد الوزير كذلك لجان امتحانات الصف الأول الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية، ولجان الصف الثانى الإعدادى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.



واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أية مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان.

كما تفقد الوزير عددًا من لجان الصف الثانى الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

كما اطمأن الوزير أيضا على على أداء الطلاب للامتحانات، فى إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.



جاء ذلك بحضور أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وداليا إبراهيم مدير إدارة بدر التعليمية.