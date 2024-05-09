"الطاقة الذرية" تختتم ورشة عمل عن استخدام المواد البوليميرية في التطبيقات الطبية

اختتمت اليوم الخميس، ورشة العمل عن استخدام المواد البوليميرية المطورة بالإشعاع في التطبيقات الطبية الحيوية من أجل حياة أفضل والتي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية على مدار خمسة أيام.



حضر الختام الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور يحيى شخاترة ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، والدكتورة أماني اسماعيل رئيس قسم كيمياء البوليمرات والمنسق الوطني للورشة.



وصرحت الدكتورة أماني اسماعيل أن الورشة قد حققت أهدافها بتنوع المحاضرات النظرية والتي شملت مجالات متعددة وبمشاركة مجموعة متميزة من علماء هيئة الطاقة الذرية وبعض الجهات المصرية ثم تلاها التدريب العملي للمشاركين في ختام الورشة على بعض التقنيات المتوافرة بمعامل هيئة الطاقة الذرية بموقع مدينة نصر عن استخدام المواد البوليميرية المطورة بالإشعاع، والتي شملت زيارة مجموعة من المعامل المتخصصة بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع وقد بدأت بزيارة معمل الهيدروجيلات الحيوية حيث قام فريق المعمل بتدريب المشاركين علي تقنيات تحضير نماذج للضمادات الجراحية سواء المستخدمة لوقف النزيف الشديد او المساعدة في التعجيل بشفاء الجروح بدون ندبات، كذلك تحضير نموذج لموصلات الدواء الذكية الطافية وكذلك تحضير هيدروجيلات كدعامات لبناء العظام.

ثم تلى ذلك التدريب العملي بمعمل الكيمياء الحيوية لتقييم كفاءة الضمادات التي تم تحضيرها في معمل الهيدروجيلات الحيوية باستخدام نموذج الفئران، ثم تم زيارة معمل المكافحة الطبيعية والتدريب علي استخراج بعض الزيوت العطرية والمستخلصات الطبية من النباتات الطبية المستخدمة في علاج الجروح ووقف النزيف وكأدوية لبعض الامراض. كما تم زيارة المعامل المركزية والتي تحتوي على أحدث الأجهزة العلمية، وختاماً تم زيارة المعجل الالكتروني ووحدة التشعيع الجامي للأغذية والأدوات الطبية بمدينة نصر.

وقدم في ختام الورشة الدكتور حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي عرضا متميزا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المواد البوليمرية. كما قدم الدكتور محمد كسبر عرضا عن استخدام المواد البوليمرية لتطبيقات تدعيم وجراحات العظام كما قدمت الدكتورة راندة دياب عرضا عن تطور استخدام المواد البوليمرية المحضرة بالإشعاع في تطبيقات زراعة الأنسجة في العظام .

وصرح الدكتور يحيي شخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية أن ورشة العمل قد حققت أهدافها ونجحت في تبادل الخبرات بين المشاركين من الدول العربية وتم عرض الخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال والذي يركز على استخدام المواد البوليميرية المطورة بالإشعاع في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع.



وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، أنه تم مشاركة خبرات الهيئة في المجالات المختلفة لتطبيقات المواد البوليمرية المعالجة بالإشعاع ومركباتها المتطورة والتي تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الطبية الحيوية. والهيئة ترحب دائماً باستضافة الأخوة من الدول العربية لنقل الخبرات ولفتح أفاق للتعاون بين الدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

في ختام الدورة، سلم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الشهادات للمشاركين من الدول العربية ومصر.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، أن هذه الورشة التي تعد الأولى في هذا المجال قد أظهرت اهمية التعاون بين الهيئة والهيئة العربية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات المعرفية بين العلماء والباحثين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأنه سيتم عقد دورتين تدريبتين خلال الشهر الجاري.