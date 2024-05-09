قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية.. تعرف على الموعد

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر 250 مم، المتعارض مع الأعمال.

مشيرة إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن" قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية " لمدة ٨ ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 10/ 5 / 2024 وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11/ 5/ 2024، وذلك لإتمام أعمال الربط.

ونوهت المحافظة الجيزة بأن الشركة سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.