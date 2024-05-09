ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية.. تعرف على الموعد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر 250  مم، المتعارض مع الأعمال.
مشيرة إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن" قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية " لمدة ٨ ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 10/ 5 / 2024  وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11/ 5/ 2024، وذلك لإتمام أعمال الربط. 

ونوهت المحافظة الجيزة بأن الشركة سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية شركة مياه الشرب والصرف الصحي إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي شارع الساحة الحوامدية قرية أم خنان