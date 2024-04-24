محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف مساعدة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية "تقيم بمدينة بني سويف "، نظرا لظروفها المادية والاجتماعية الصعبة والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام ، بدراسة حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها وتوفير متطلباتها في اطار المتاح.

وجاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذى يعقده محافظ بني سويف، بشكل مستمر للوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين ، وذلك في حضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

وخلال "لقاء اليوم" استمع المحافظ لشكوى المواطنة التي أكدت أنها تعاني ظروف أسرية واجتماعية صعبة ، خاصة بعد انفصالها عن زوجها ولديها ابن في مرحلة التعليم الثانوي ، ولا تحصل الا على معاش تكافل وكرامة، أنها سيدة لا تعمل وتقيم مع شقيقها في شقة مستأجرة .

وقرر المحافظ صرف مساعدة مالية وتكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الوحدة المحلية لدراسة مدى إمكانية توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل لها وابنها ، فضلا عن التنسيق مع التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لضمان توفير الدعم والحماية الاجتماعية والمادية من مساعدات موسمية عينية ومادية لها " قدر الإمكان" ، مراعاة لظروفها.