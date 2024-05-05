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الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا مكاريوس أسقف المنيا يصلي قداس عيد القيامة

ارشيف
ارشيف
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صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، قداس عيد القيامة المجيد، مساء أمس، بقرية الفواخر التابعة للإيبارشية، وشاركه الأب القس كاهن القرية وعدد من شمامسة الإيبارشية، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وفي السياق ذاته استقبل  عقب القداس عدد من رؤوس عائلات القرية من إخوتنا المسلمين، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب القرية الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقدّم  الأنبا مكاريوس الشكر للمهنئين على تأكيد أواصر المحبة وتجاوز الأزمة التي مرّت بها القرية منذ عشرة أيام، كما شكر قيادات الأمن وكافة أجهزة الدولة على الجهد المبذول في احتواء الأزمة ذاتها.

أقباط أقباط الإرثوذكس