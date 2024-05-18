نهائي دوري أبطال أفريقيا.. القوة الضاربة تقود تشكيل الترجي أمام الأهلي

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن تشكيل فريق شيخ الأندية التونسية لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.



تشكيل الترجي التونسي:



حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: بن حمودة - ياسين مرياح - محمد الأمين توجاي - محمد بن على.

خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجي اهولو، يان ساس.

خط الهجوم: حسام الدين غشة - رودريجو رودريجيز- حسام تقا.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد القاهرة مباراة الإياب بين الأهلي والترجي السبت القادم الموافق 25 من مايو الجاري، للتعرف على البطل الجديد للقارة الإفريقية.