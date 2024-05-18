ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. القوة الضاربة تقود تشكيل الترجي أمام الأهلي

فريق الترجي التونسي
فريق الترجي التونسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن تشكيل فريق شيخ الأندية التونسية لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.
 

تشكيل الترجي التونسي: 


حراسة المرمى: أمان الله مميش.
خط الدفاع: بن حمودة - ياسين مرياح - محمد الأمين توجاي - محمد بن على.
خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجي اهولو، يان ساس.
خط الهجوم: حسام الدين غشة - رودريجو رودريجيز- حسام تقا.
ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد القاهرة مباراة الإياب بين الأهلي والترجي السبت القادم الموافق 25 من مايو الجاري، للتعرف على البطل الجديد للقارة الإفريقية.

دوري أبطال أفريقيا تشكيل الترجي تشكيل الترجي التونسي مباراة الأهلي والترجي مشاهدة الأهلي والترجي تشكيل الأهلي أمام الترجي