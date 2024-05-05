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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

هيفاء وهبي تطرح أحدث أعمالها الغنائية "يا نحلة"

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، اليوم الأحد، أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "يا نحلة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيه.
يذكر أن هيفاء وهبى قدمت لفتة إنسانية رائعه بدعم أطفال غزة بمساعدات، وحثت جميع نجوم الوطن العربى بالمشاركة والدعم لهم، نتيجة المجازر الإنسانية التى يقوم بها العدوان الإسرائيلي المجرم.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي في السينما فيلم "رمسيس باريس" وهو من بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

هيفاء وهبي يا نحلة