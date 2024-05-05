تزامنا مع "شم النسيم".. ضبط 30 كيلو من الأسماك الفاسدة بالمنوفية

شنت الإدارة البيطرية بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة تفتيش رقابية صحية بقرية نادر اليوم تزامناً مع احتفالات شم النسيم للتأكد من سلامة اللحوم والأسماك المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك.

وترأس الحملة الدكتور أحمد العبد مدير الإدارة البيطرية برفقة الدكتور خالد العبد مدير المجازر والتفتيش بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 كيلو من الأسماك الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوق نادر، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وتعليمات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء باستمرار التنسيق فيما بين الوحدات المحلية والإدارات البيطرية والصحية والتموين وحماية المستهلك لشن حملات رقابية صحية تموينية مشتركة مستمرة للتأكد من صلاحية السلع والأغذية المعروضة بالمحلات والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.