من القرآن الكريم.. دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الحادية عشر من شهر رمضان.

اللهم ندعوك ارزقنا يا رزاق، اللهم ارحمنا يا رحمن، اللهم استجب لندائنا يا مجيب الدعوات وعالم الغيب والشهادة نجنا من الدنيا يارب، اللهم رضاك وغفرانك وعفوك يا كريم ولا تحوجنا إلى المعصية للحصول على الرزق بحق لا إله إلا الله استرنا ولا تفضحنا يا ستار العورات يا رب العالمين وندعوك باسمك الأعلى أن تحمينا من كل شر تعلمه ولا نعلمه.

بسم الله الرحمن الرحيم ۞إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَـٔۡذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِيَآءُۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (93) يَعۡتَذِرُونَ إِلَيۡكُمۡ إِذَا رَجَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡۚ قُل لَّا تَعۡتَذِرُواْ لَن نُّؤۡمِنَ لَكُمۡ قَدۡ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنۡ أَخۡبَارِكُمۡۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ) صدق الله العظيم.

اللهم اقبل مننا دعاءالليلة الحادية عشرة من رمضان..اللهم اقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا طالبين الرزق والعفو والرحمة والرضا منك يا الله اللهم اشفى مرضانا. ارحم موتانا وتب علينا من ذنوبنا..اللهم انصر مصر وفلسطين على الصهاينة واتباعهم..اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن كل هامة ولامة واكشف الغمة عن المظلومين والمستشفيات من النساء والأطفال ومن بلغوا ارزل العمر وضاقت بهم السبيل..اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم(104) وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ) صدق الله العظيم

اللهم إنا صادقين مخلصين وأنت تعلمنا، اللهم اكشف الضر عنا بأمرك يا الله، اللهم ترانا وتعلم سرنا ولا يخفى عليك همنا وغمنا وما ينكب علينا من هموم الدنيا التى لا تزول إلا بأمرك يا رب..اللهم ضاقت بنا السبل وكثر همنا وثقلت الأحمال ولا نجاة الا برحمتك وغفرانك ورضاك وعفوك وكرمك علينا.

بسم الله الرحمن الرحيم (108) أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٍ خَيۡرٌ أَم مَّنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٖ فَٱنۡهَارَ بِهِ) صدق الله العظيم

اللهم استحلفك ألا تتركنا لأنفسنا طرفة عين فلا ملجأ لنا إلا أنت يا رافع السماء بلا عمد، يا خالقنا ورازقنا بيدك حياتنا ومماتنا يا الله يا قابض يا باسط يا الله..اقبض همومنا وابسط رزقنا..اللهم إنا تائبين عابدين حامدين مسبحين بحمدك راكعين ساجدين حافظين لحدود فى السر والعلن فجازنا خيرا دنيا وآخرة..اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد

بسم الله الرحمن الرحيم(111) ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ) صدق الله العظيم.

اللهم يا جبار المنكسرين اجبر نفوسنا الضعيفة فقد ظلمنا انفسنا بذنوبنا فأغفر لنا غفلتنا وسيئات أعمالنا فتجاوز عنا يارب بحق اسمك الاعلى واحسن خاتمتنا واجعل لقاءك فرحة لارواحنا المحبة لك يا الله..الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أمام المرسلين.

اللهم احفظ لنا مصر وشعبها وجيشها ورئيسها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات الدولة من كل شر ومكروه.. اللهم احفظ حدودنا وأرضنا ومياهنا وثرواتنا فوق الأرض وتحتها ويديم المحبة والمودة بيننا، اللهم إننا نؤمن بقرآنك الكريم ونمتثل لأوامرك الكريمة يا الله سامع الدعاء..اللهم آمين