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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كولر يصدم محمد الشناوي ويتمسك بـ"شوبير"

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
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قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد محمد الشناوي حارس الفريق من لقاء الإسماعيلي المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة مساء الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز.
ورفض كولر فكرة عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق الأحمر في الفترة المقبلة بعد التعافي من الإصابة، وقرر الاعتماد على مصطفى شوبير اساسيا في حماية عرين الأهلي بعد تألقه محليا وقاريا .
ويرغب محمد الشناوي في العودة لحراسة مرمى الفريق والمشاركة في لقاء الإسماعيلي حتي يكون بروفة للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وعاد محمد الشناوي بعد غياب 3 أشهر بسبب الاصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة وخضوعة لعملية جراحية.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي نهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد، بعدما تعادل في مباراة الذهاب بدون أهداف.

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